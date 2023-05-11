Винер призвала искать альтернативу Олимпийским играм

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российскому спортивному сообществу нужно подумать над тем, как на фоне ограничений провести свои соревнования, аналогичные крупнейшим международным, считает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Нужно искать альтернативу Олимпийским играм и не зацикливаться на санкциях", - сказала Винер на сессии Ассоциации юристов России в рамках программы Петербургского международного юридического форума.

Сопредседатель АЮР, ректор Университета им. О.Е. Кутафина, Виктор Блажеев, в свою очередь, отметил, что в нынешних условиях Россия может стать законодателем новых видов спорта.

"У нас есть уникальная возможность: быть законодателем новых видов спорта, создавать свои форматы соревнований. Играем же мы в хоккей "три на три". Это наша новация. Надо пробовать новые тенденции, синтез новых и традиционных форм", - отметил Блажеев, слова которого приводит пресс-служба АЮР.

Он также констатировал отсутствие международного спортивного права в связи с санкциями в отношении россиян.

"Фактически все отказались от всех положений и норм, да и создавались они локально на базе конкретных международных спортивных федераций. А раз международного права нет, задача российских спортивных юристов – это право создавать", - заявил Блажеев.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА.