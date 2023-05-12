Хоркина уверена, что гимнастика в РФ будет развиваться, несмотря на решение FIG

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Развитие и популяризация спортивной гимнастики в России не должно зависеть от решений Международной федерации гимнастики, которая пока оставила в силе отстранение россиян и белорусов, считает двукратная чемпионка ОИ Светлана Хоркина.

"Я надеюсь, что у них будет какое-то просветление. Но я давно поняла, что надо развивать свои клубные турниры, открывать свои залы, проводить шоу для популяризации гимнастики. Например, в моих шоу выступают олимпийские чемпионы и дети – воспитанники спортивных училищ", - сказал Хоркина журналистам.

"Конечно, надежда умирает последней, но такие условия – неприемлемы. То же произошло с нашими фехтовальщиками, когда не допустили наших лидеров – Егорян, Великую и Позднякову", - добавила она.

Хоркина заявила о необходимости развивать отечественную спортивную гимнастику.

"Давайте поднимем свои соревнования на уровень СССР, конечно, когда-то мы вернемся на международную арену, но это будет что-то другое. Давайте заниматься развитием и популяризацией российского спорта, проводить больше мероприятий, спортивных шоу", - отметила Хоркина.

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что российские гимнасты должны доказывать свой высокий уровень на российских соревнованиях, чтобы быть готовым вернуться на международную арену в любой момент.

"Надо быть готовым. Спортсмен не может быть не готовым к чемпионату России, а ждать только допуска на Олимпийские игры, так не бывает", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации гимнастики оставил в силе отстранение россиян и белорусов и отложил решение по их возможному допуску до июля.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.