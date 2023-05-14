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Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Риме
Даниил Медведев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил финна Эмила Руусувуори во втором круге турнира категории Masters в Риме.

Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает третье место, представитель Финляндии – 43-е.

Следующим соперником Медведева будет 38-я ракетка мира Бернабе Сапата Миральес из Испании.

Ранее в воскресенье 103-я ракетка планеты россиянин Роман Сафиуллин уступил 77-й ракетке Алексею Попырину (Австралия) – 5:7, 5:7.

Призовой фонд турнира - свыше 7,7 млн евро, матчи проходят на грунтовом покрытии.

Даниил Медведев теннис
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