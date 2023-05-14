Касаткина вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина победила австрийку Джулию Грабер в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.

Результат матча – 7:5, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу Касаткиной. Она является девятой ракеткой мира и третьей – в России. Ее соперница в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 89-ю позицию.

Борьбу за выход в четвертьфинал Касаткина поведет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, №13 в рейтинге WTA) – Елена Остапенко (Латвия, 20).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии, призовой фонд - свыше 3,5 млн евро.