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Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме
Андрей Рублев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в третий круг турнира категории Masters в Риме.

Соперником россиянина во втором круге был словак Алекс Молчан, которого Рублев победил со счетом 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает шестое место, Молчан - 59-е.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина, № 484 рейтинга ATP) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, 34).

теннис Рим Андрей Рублев
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