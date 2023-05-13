Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в третий круг турнира категории Masters в Риме.
Соперником россиянина во втором круге был словак Алекс Молчан, которого Рублев победил со счетом 6:3, 6:4.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает шестое место, Молчан - 59-е.
В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина, № 484 рейтинга ATP) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, 34).