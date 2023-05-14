"Сочи" обыграл "Ростов" в 27-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" нанесли поражение соперникам из "Ростова" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат поединка, который состоялся в воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи, - 1:0 в пользу хозяев, мяч на 89-й минуте забил Тимофей Шипунов.

В другой встрече тура, состоявшейся в Воронеже, местный "Факел" обыграл "Пари Нижний Новгород" - 1:0. На 67-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Роман Акбашев. Воронежцы доигрывали в меньшинстве - на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий Евгений Марков.

В турнирной таблице "Сочи" поднялся на девятое место, набрав 37 очков. "Ростов" идет на третьей строчке, имея в активе 50 очков.

"Факел" одержал третью победу подряд в чемпионате России и с 27-ю очками поднялся на 12-е место, покинув зону переходных матчей. "Пари НН" остался на 14-й позиции, имея в активе 23 балла.