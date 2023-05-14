Поиск

"Сочи" обыграл "Ростов" в 27-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" нанесли поражение соперникам из "Ростова" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат поединка, который состоялся в воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи, - 1:0 в пользу хозяев, мяч на 89-й минуте забил Тимофей Шипунов.

В другой встрече тура, состоявшейся в Воронеже, местный "Факел" обыграл "Пари Нижний Новгород" - 1:0. На 67-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Роман Акбашев. Воронежцы доигрывали в меньшинстве - на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий Евгений Марков.

В турнирной таблице "Сочи" поднялся на девятое место, набрав 37 очков. "Ростов" идет на третьей строчке, имея в активе 50 очков.

"Факел" одержал третью победу подряд в чемпионате России и с 27-ю очками поднялся на 12-е место, покинув зону переходных матчей. "Пари НН" остался на 14-й позиции, имея в активе 23 балла.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московский футбольный клуб "Динамо" уволил главного тренера Йокановича

"Ахмат" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Россиянин Атаев завоевал золото ЧМ по боксу в весовой категории до 86 кг

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

"Торпедо" проиграло ЦСКА и выбыло из РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Российских тяжелоатлетов допустили до международных соревнований

Два российских боксера вышли в финал ЧМ, четверо завоевали бронзу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });