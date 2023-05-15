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Главный тренер сборной России по боксу заявил, что верит в ее допуск на ОИ-2024

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - После чемпионата мира, прошедшего в мае в Ташкенте, российские боксеры будут готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил главный тренер сборной страны Виктор Фархутдинов.

"Руководство будет решать по отбору на Олимпийские игры в Париже, у нас новые весовые категории. Сейчас ребята чуть-чуть отдохнут и будем готовиться к новому этапу, к Олимпиаде. Я верю, что нас туда все-таки допустят, все будет хорошо и мы услышим там гимн России", - заявил Фархутдинов на пресс-конференции в Москве в понедельник.

На ЧМ Ташкенте российские боксеры завоевали две золотые и четыре бронзовые медали, в результате сборная страны заняла третье место в общекомандном зачете. Первую строчку занял Узбекистан (5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые медали), вторую - Казахстан (4, 1, 0).

По решению Международной ассоциации бокса россияне получили право выступить на ЧМ под государственной символикой своей страны.

ОИ Виктор Фархутдинов бокс
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