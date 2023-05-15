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Даниил Медведев вышел в четвертый круг Masters в Риме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев в понедельник в третьем круге турнира АТР Masters в Риме нанес поражение испанцу Бернабе Сапате-Миральесу.

Результат поединка - 3:6, 6:1, 6:3 в пользу спортсмена из России.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Сапата-Миральес занимает 38-е место.

Следующим соперником Медведева может стать выступающий за ФРГ Александр Зверев (22 номер рейтинга), если последний одолеет американца Джеффри-Джона Вулфа (54).

Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Даниил Медведев теннис
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