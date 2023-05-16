Российские арбитры будут работать на Кубке наций в Центральной Азии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет задействована на первом Кубке наций Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Левникову будут ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

Турнир пройдет с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

В CAFA входят федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

39-летний Левников – судья ФИФА с 2016 года, провел 135 матчей в Премьер-лиге. Обслуживал финал Кубка России в 2022 году, работал на матчах Лиги Европы и в отборочном цикле чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России получила приглашение участвовать в турнире, но ответила отказом.