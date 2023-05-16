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Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал АТР Masters в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев во вторник в четвертом круге турнира АТР Masters в Риме нанес поражение представителю Германии Александру Звереву.

Результат поединка - 6:2, 7:6, 7:3 в пользу спортсмена из России, который является третьей ракеткой мира. Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 22-е место.

В 1/4 финала Медведев сыграет с немцем Янником Ханфманом (101 номер рейтинга).

Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис Masters ATP
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