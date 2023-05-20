Юношеская сборная России по футболу выступит на Кубке БРИКС в Бразилии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской сборной России примут участие в розыгрыше Кубка БРИКС в Бразилии, сообщает пресс-служба РФС.

Также на турнире сыграют петербургский "Зенит" и бразильские "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас", а также "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.

Матчи розыгрыша пройдут с 27 мая по 2 июня. Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы.

Финал турнира состоится 2 июня.