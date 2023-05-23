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Роналду захотел покинуть "Аль-Наср"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Криштиану Роналду задумался о том, чтобы досрочно покинуть футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что спортсмен разочаровался в местной инфраструктуре.

38-летний Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" в декабре 2022 года. Соглашение рассчитано на два года, за каждый из них португалец должен получить по 200 млн евро. Если он досрочно расторгнет контракт, ему придется выплатить неустойку.

Роналду сыграл за "Аль-Наср" в 17 матчах во всех турнирах и забил 13 голов.

Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср
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