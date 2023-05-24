Международная лыжная федерация продлила отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Международной лыжной федерации (FIS) принял решение не снимать отстранение с российских и белорусских спортсменов, сообщает в среду пресс-служба FIS.

"Совет FIS провел свое весеннее заседание с личным присутствием в среду, 24 мая, перед завтрашним Конгрессом FIS и рассмотрел полную повестку дня, включая отчеты Организационных комитетов мировых чемпионатов и Олимпийских зимних игр, назначение технических официальных лиц, предложения от Технических комитетов FIS, обновления календарей и правил чемпионатов мира FIS", - говорится в сообщении.

"Нынешняя политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в мероприятиях FIS, остается в силе до дальнейшего уведомления", - добавили там.

Ранее Международная лыжная федерация отстранила россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают спецоперацию и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.