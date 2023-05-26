Поиск

"Ливерпуль" впервые с сезона-2015/16 не сыграет в Лиге чемпионов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" последним из английских клубов обеспечил себе право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2013/14.

В матче очередного тура чемпионата Англии футболисты МЮ разгромили на своем поле "Челси" со счетом 4:1. В результате клуб из "Манчестера" набрал 72 очка, поднялся на третье место и гарантировал себе место в топ-4 Английской премьер-лиги.

Опустившийся на четвертое место "Ньюкасл" (70) ранее уже обеспечил себе место в ЛЧ. Шансы попасть в главный клубный турнир Европы сохранял "Ливерпуль" (66), но после успеха МЮ их уже не осталось.

"Ливерпуль" не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16 и на этот раз выступит в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед Ливерпуль МЮ УЕФА Челси Английская Премьер-лига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и Германия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

"Локомотив" продлил контракт с Дзюбой

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

"Флорида" с Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли НХЛ

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Роналду захотел покинуть "Аль-Наср"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });