"Ливерпуль" впервые с сезона-2015/16 не сыграет в Лиге чемпионов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" последним из английских клубов обеспечил себе право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2013/14.

В матче очередного тура чемпионата Англии футболисты МЮ разгромили на своем поле "Челси" со счетом 4:1. В результате клуб из "Манчестера" набрал 72 очка, поднялся на третье место и гарантировал себе место в топ-4 Английской премьер-лиги.

Опустившийся на четвертое место "Ньюкасл" (70) ранее уже обеспечил себе место в ЛЧ. Шансы попасть в главный клубный турнир Европы сохранял "Ливерпуль" (66), но после успеха МЮ их уже не осталось.

"Ливерпуль" не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16 и на этот раз выступит в Лиге Европы.