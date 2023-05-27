Теннисистка Блинкова проиграла Свитолиной в финале турнира в Страсбурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Анна Блинкова в субботу в финальном матче турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция) уступила украинке Элине Свитолиной.

Поединок завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу спортсменки из Украины, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 508-е место.

Таким образом, бывшая третья ракетка мира, 28-летняя Свитолина выиграла свой 17-й титул в одиночном разряде WTA Tour. Также она является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и победительницей WTA Finals-2018.

24-летняя Блинкова в рейтинге WTA занимает 66-е место. На ее счету одна победа в одиночном разряде WTA Tour - в октябре 2022 года она выиграла турнир WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Соревнование в Страсбурге Internationaux de Strasbourg имеет призовой фонд свыше 225 тыс. евро. Победительница получит почти 30 тыс. евро и 280 очков в зачет рейтинга WTA.