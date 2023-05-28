"Ростов" победил "Ахмат" в 29-м туре РПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове завершилась со счетом 3:2. Ростовчане дважды отличились уже к 11-й минуте - забил Егор Голенков (6-я и 11-я минуты). "Ахмат" смог сравнять до конца первого тайма - забили Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40). Победу "Ростову" принес точный удар Данилы Прохина (72).

На 69-й минуте игрок "Ахмата" Артем Тимофеев был удален за вторую желтую карточку.

"Ростов" занимает четвертое место в таблице, набрав 53 очка. "Ахмат" - пятый, у команды 49 очков.

В последнем туре чемпионата "Ростов" сыграет с московским ЦСКА, "Ахмат" - с "Краснодаром". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня.