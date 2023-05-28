Российский теннисист Шевченко выиграл в первом круге на дебютном Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Шевченко одержал победу над немцем Оскаром Отте в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.

Счет матча - 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа.

Шевченко, дебютировавший на Roland Garros, занимает 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Отте - 120-я ракетка мира.

Соперником Шевченко во втором круге станет итальянец Лоренцо Музетти, который располагается на 18-й строчке рейтинга.

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1,15 млн евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.