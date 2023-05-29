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Россия осталась на третьем месте в Международной федерации хоккея

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборная России сохранила за собой третью строчку в рейтинге Международной федерации хоккея, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

В ее активе 4050 рейтинговых баллов.

Рейтинг был обновлен после завершившегося 28 мая чемпионата мира-2023. В этом турнире (как и годом ранее) сборная России участия не принимала из-за санкций.

На первое место со второго вышла Канада, выигравшая ЧМ-2023. С первую на вторую строчку опустилась Финляндия, выбывшая из ЧМ после четвертьфинала. Четвертое место продолжает занимать США (американцы проиграли в матче за бронзу), на пятую с девятого поднялась сборная Германии, серебряный призер ЧМ.

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