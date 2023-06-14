Поиск

СМИ сообщили о желании "Фиорентины" продать Кокорина

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Итальянская "Фиорентина" намерена расстаться с российским футболистом Александром Кокориным, несмотря на его успешное выступление в аренде в кипрском "Арисе", сообщают Fiorentina News.

При этом и сам "Арис" готов обсудить выкуп 32-летнего нападающего у "Фиорентины".

Кокорин перешел в итальянскую команду в начале 2021 года из московского "Спартака". За полтора года отыграл в "Фиорентине" 10 неполных матчей, а сезон-2022/23 на правах аренды провел в "Арисе". Здесь россиянин забил 13 мячей в 21 игре, стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом страны.

Фиорентина Кипр Александр Кокорин Арис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

Месси заверил, что больше не сыграет на ЧМ

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий примут участие в Кубке мира по шахматам в Баку

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром

Новак Джокович выиграл Roland Garros

Новак Джокович выиграл Roland Garros

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"

Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку "24 часа Ле-Мана"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });