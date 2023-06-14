СМИ сообщили о желании "Фиорентины" продать Кокорина

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Итальянская "Фиорентина" намерена расстаться с российским футболистом Александром Кокориным, несмотря на его успешное выступление в аренде в кипрском "Арисе", сообщают Fiorentina News.

При этом и сам "Арис" готов обсудить выкуп 32-летнего нападающего у "Фиорентины".

Кокорин перешел в итальянскую команду в начале 2021 года из московского "Спартака". За полтора года отыграл в "Фиорентине" 10 неполных матчей, а сезон-2022/23 на правах аренды провел в "Арисе". Здесь россиянин забил 13 мячей в 21 игре, стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом страны.