Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов лишился места в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.
Он опустился с 10-го на 11-е место. На 10-ю строчку с 12-й поднялся американец Фрэнсис Тиафо.
Остальные теннисисты первой десятки мирового рейтинга сохранили свои позиции: 1.Новак Джокович (Сербия), 2.Карлос Алькарас (Испания), 3.Даниил Медведев (Россия), 4.Каспер Рууд (Норвегия), 5.Стефанос Циципас (Греция), 6.Хольгер Руне (Дания), 7.Андрей Рублев (Россия), 8.Тейлор Фриц (США), 9.Янник Синнер (Италия).