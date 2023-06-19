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Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов лишился места в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Он опустился с 10-го на 11-е место. На 10-ю строчку с 12-й поднялся американец Фрэнсис Тиафо.

Остальные теннисисты первой десятки мирового рейтинга сохранили свои позиции: 1.Новак Джокович (Сербия), 2.Карлос Алькарас (Испания), 3.Даниил Медведев (Россия), 4.Каспер Рууд (Норвегия), 5.Стефанос Циципас (Греция), 6.Хольгер Руне (Дания), 7.Андрей Рублев (Россия), 8.Тейлор Фриц (США), 9.Янник Синнер (Италия).

Андрей Рублев Даниил Медведев ATP Карен Хачанов теннис
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