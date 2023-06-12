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Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР
Андрей Рублев на Roland Garros
Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов поднялся на десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

По сравнению с предыдущей версией, датированной 25 мая, он улучшил свои позиции на одну строчку.

Еще один представитель России, Даниил Медведев, опустился со второго на третье место, а его соотечественник Андрей Рублев остался на седьмой ступени. Таким образом, впервые в истории в топ-10 рейтинга ATP присутствуют три российских теннисиста.

11 июня в Париже завершился Roland Garros, на время проведения которого, как и на других турнирах Большого шлема, мировой рейтинг не обновляется. Победителем турнира в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, поднявшийся после этого в рейтинге с третьего на первое место. На второе опустился дошедший до полуфинала турнира испанец Карлос Алькарас.

Что касается Медведева, на Roland Garros-2023 он выбыл в первом круге, Рублев - в четвертом, Хачанов - в четвертьфинале.

теннис ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Карен Хачанов
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