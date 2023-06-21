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СМИ сообщили о согласии футболиста ЦСКА Чалова перейти в "Галатасарай"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов согласился перейти в стамбульский "Галатасарай", сообщает турецкая газета Fanatik.

Сообщается, что официальные лица "Галатасарая" обратились к агенту 25-летнего футболиста, переговоры продвигаются быстро. Теперь осталось договориться и с ЦСКА, с которым Чалов связан контрактом до конца следующего года

В сезоне-2022/23 Чалов забил 19 голов в 30 матчах чемпионата России. С ЦСКА он стал обладателем Кубка России и серебряным призером РПЛ. У него имеется и зарубежный опыт карьеры: в 2022 году он на правах аренды выступал в швейцарском "Базеле".

Федор Чалов ЦСКА Галатасарай футбол
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