Российский теннисист пропустит турнир в Уимблдоне из-за проблем с визой

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Котов не сможет принять участие в теннисном турнире в Уимблдоне, сообщается на сайте соревнования.

Причиной пропуска Уимблдона стала проблема спортсмена с получением визы.

Котов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 116-е место.

Ранее агент третьей ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль посетовал на проблемы с визами у россиян перед турниром.

В 2022 году организаторы Уимблдона отклонили заявки на участие от российских и белорусских игроков из-за ситуации на Украине. АТР и Женская теннисная ассоциации (WTA), осудившие позицию организаторов, приняли решение не начислять за Уимблдон-2022 рейтинговые очки.