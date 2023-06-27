Тренер рассказала об особенностях работы в адаптивном фигурном катании

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер секции для детей с аутизмом "Хрустальные пазлы" Анита Шакирова рассказала о своем пути в адаптивном фигурном катании.

"Дети не слышали меня и не слушались, я не могла понять правильно ли я все делаю как тренер. Пришлось полностью поменять парадигму мышления и выстроить новую систему тренировок, в которой самое главное - наладить контакт с ребенком", - рассказала Шакирова, автор книги "Аутизм и спорт: методика обучения фигурному катанию на коньках для детей с РАС" рассказала о своем пути в адаптивном фигурном катании.

"В детстве я была болезненным ребенком, и врач настоятельно рекомендовала отдать меня в зимний вид спорта. Так в 8 лет, будучи уже "пенсионеркой" я занялась фигурным катанием. Детей отдавали в секции с 3-х лет и в 8 они уже умели многое, что мне давалось с большим трудом. Осознанное отношение ко мне пришло только в лет 14. Я поняла, что для того, чтобы достигнуть каких-то результатов в жизни нужно самообразование, саморазвитие и самосовершенствование. Этому меня научил мой тренер, которая была достаточно жесткой. Так появилось желание доказать себе: что я могу, и я сделаю", - заявила Шакирова.

Она отметила, что улучшить спортивные результаты удалось благодаря ежедневным самостоятельным тренировкам. Тренер увидела потенциал в юной фигуристке и доверила вести занятия с младшими детьми. В результате она сделала первый шаг в сторону тренерской профессии. Затем была учеба в Российском университете физической культуры, спорта и туризма, который Анита закончила с отличием. спорт высоких достижений пришлось оставить.

"После института в поисках своего пути я поступила в аспирантуру на кафедру психологии. Там я начала писать работу про состояние спортсменов в спорте высоких достижений. Работала тренером в частных клубах и меня пригласили провести интенсив на роликах для детей с РАС. Мы приехали на площадку, где 12 детей с аутизмом и другими сопутствующими заболеваниями и тут я понимаю, что это другой мир. Я честно сказала, что тренировки не будет и мне нужно время на подготовку. Спустя две недели изучения темы я нашла некие "точки", на которые смогу опереться при контакте с такими детьми. Интенсив прошел замечательно, и родители стали просить меня в качестве эксперимента об индивидуальных занятиях. Я стала изучать информацию про особенности занятий детей с РАС и поняла, что готовой программы обучения не существует", - сказала она.

Тренерская система обучения детей с РАС собиралась на протяжении пяти лет небольшими пазлами. Анита Шакирова издала книгу "Аутизм и спорт: методика обучения фигурному катанию на коньках для детей с РАС". К тому моменту в "Хрустальных пазлах" по созданной системе работала команда из 8 тренеров и обучалось более 450 детей.

"Для нормотипичных детей достаточно 1-2-3 раза показать, и ребенок повторяет. Для детей с РАС каждое действие нужно прорисовать, показать, повторить несколько раз и закрепить. Тренер может "выгореть" после 1- 2 тренировок, потому что нужно быть готовым к тому, что эмоциональной обратной связи может не быть. Ты никогда не получишь ответ на физические нагрузки для ребенка. Ты учишься понимать ребенка на языке его тела. Систематизировав все знания, мы поняли, что накопили в "Хрустальных пазлах" большой опыт и можем его передать. При поддержке Фонда Президентских грантов мы организовали обучение 40 тренеров, тьюторов и менеджеров секций по адаптивному спорту, которые занимаются детьми с ментальными нарушениями", - отметила Шакирова.

Программа обучения объясняет как структурировать весь процесс тренировочных занятий, как визуализировать "подсказки", как работать с нежелательным поведением и создавать мотивационные условия для детей с ментальными нарушениями. Курс помогает тренеру в комплексном решении проблем социокультурной абилитации и интеграции детей с РАС. Обучение уже дало свои результаты – переняла опыт секция в Смоленске, планируется открытие филиала в Санкт-Петербурге, и несколько десятков детей с аутизмом смогут заниматься спортом в своих регионах, потому что есть тренеры, которые понимают и знают, как работать с такими детьми.

"В адаптивном фигурном катании у тренера много преград, для преодоления которых нужно огромное желание и терпение, без завышенных ожиданий получить спортивный результат. Неопытным тренерам сложно понять почему возникает "нежелательное поведение" или агрессия, когда ребенок начинает бить или щипать себя, стереотипия, когда начинает прыгать вокруг себя или на месте, трясет руками и не слышит, убегает во время тренировки. Это нужно уметь останавливать, и понимать истоки таких реакций. Это морально тяжело для людей, которые не готовы проявлять эмпатию. Тренер обычных детей стремится к конкретному результату, у нас другая парадигма - мы занимаемся абилитацией, прокачкой физических качеств, социализацией во все сферы жизни – и спорт открывает для детей эти возможности. Когда ты переводишь себя в плоскость: не достать олимпийское золото, а просто, наладить контакт и быть тренером, которому можно доверять, который всегда рядом и всегда поддержит. И, как ни парадоксально, эта система дает иногда потрясающие результаты".

Максим Рожченко, воспитанник секции "Хрустальные пазлы" принимал участие в соревнованиях по фигурному катанию среди нормотипичных детей и занял первое место. Были организованы первые городские соревнования по фигурному катанию для детей с РАС. Сборная Москвы взяла призовые места специальной олимпиады в Казани.

Награды, успехи детей дают силы тренерам, тьюторам и организаторам секций двигаться дальше. Дети получают опыт социального успеха и признания, становятся уверенными, учатся концентрироваться и понимать инструкции. Эти навыки помогут им в дальнейшей жизни и сделают ее насыщенной и яркой.

"Хрустальные пазлы" – Автономная некоммерческая организация "Инклюзивный центр развития адаптивного спорта, эстетического воспитания и социальной поддержки", является первой в России секцией адаптивного фигурного катания. Специалистами АНО разработана доказательная методика, созданная на основе тщательной аналитической работы, многочисленных экспериментов и исследований в части поведенческих навыков, интеллекта и физических качеств.

В 2023 г. Всероссийская организация родителей детей инвалидов признала "Хрустальные пазлы" лучшей региональной практикой НКО в сфере адаптивной физической культуры и спорта, проект "Хрустальные пазлы" - фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями" стал победителем в номинации "Безграничные возможности" Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".