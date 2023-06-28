Чемпион России по хоккею с мячом Иван Козлов умер на 42-м году жизни

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший игрок сборной Казахстана по хоккею с мячом, игравший в ряде российских клубов, Иван Козлов скончался в возрасте 41-го года, сообщает в воскресенье пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"26 июня на 42-м году жизни скончался известный в прошлом защитник "Водника" — воспитанник сосновоборского хоккея с мячом Иван Козлов", - говорится в сообщении.

В составе "Водника" он отыграл девять сезонов, став одним из ключевых игроков обороны. Будучи игроком красноярского "Енисея", в 2001 году выиграл чемпионат России. Защищая цвета сборной Казахстана, выступал на чемпионатах мира в 2017 и 2018 годах.