Фигурист Костомаров впервые вышел на лед после ампутации

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутации конечностей, впервые вышел на лед после госпитализации.

Он появился на публике во время ледового шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. В тот момент со своим номером выступала его супруга Оксана Домнина. Костомаров, недавно получивший новые протезы, вышел в кроссовках, его появление вызвало овации трибун.

В январе стало известно о том, что Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому. В результате спортсмен частично потерял конечности.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.