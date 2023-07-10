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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев завоевал путевку в 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

В четвертом круге соревнования он встречался с 37-й ракеткой планеты Иржи Лехечкой из Чехии. После второго сета, при счете 6:4, 6:2 в пользу Медведева, чех отказался от дальнейшей борьбы.

В результате Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира, до этого его потолком в Уимблдоне был четвертый круг. При этом на его счету на турнирах Большого шлема один титул (US Open-2021), также дважды россиянин выходил в финал Australian Open (2021, 2022).

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Медведев сыграет с победителем в паре Кристофер Юбэнкс (США, №43 мирового рейтинга) – Стефанос Циципас (Греция, 5).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Даниил Медведев теннис Уимблдон
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