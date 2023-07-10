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Перешедший в "Спартак" Медина поблагодарил болельщиков ЦСКА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Перешедший из ЦСКА в "Спартак" парагвайский футболист Хесус Медина обратился к фанатам армейского клуба со словами благодарности за ранее оказанную поддержку.

Спорт"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса МединыЧитать подробнее

"Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять", - приводятся слова 26-летнего Медины на сайте ЦСКА.

"Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!" - сказал футболист.

Медина провел в составе ЦСКА полтора года. За этот период он сыграл в 45 матчах, в которых забил 12 мячей

О подписании Медины контракта со "Спартаком" было объявлено в понедельник, соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.

ЦСКА Спартак Хесус Медина футбол
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