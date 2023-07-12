В Бразилии назвали давление "Зенита" причиной невызова в сборную Малкома и Клаудиньо

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший координатор сборной Бразилии по футболу Жуниньо Паулиста заявил, что "Зенит" оказывал давление на нападающего Малкома и полузащитника Клаудиньо.

По его словам, эти игроки однажды покинули расположение национальной команды Бразилии из-за угроз "Зенита" расторгнуть с ними контракты.

"Руководство "Зенита" сильно давило на них, даже угрожало расторжениями контрактов. На них их оказывалось большое давление, но я был расстроен их решением отказаться от бразильской сборной", - приводит слова Паулисты Globo.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года "Зенит" отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии, которая готовилась к матчам на Кубок Америки. В результате футболисты были задействованы в матче "Зенита" в Лиге чемпионов. С тех пор оба игрока в сборную Бразилии не вызывались и соответственно не сыграли на ЧМ-2022 в Катаре.

Между тем, в начале 2023 года Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.