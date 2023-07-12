Поиск

В Бразилии назвали давление "Зенита" причиной невызова в сборную Малкома и Клаудиньо

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший координатор сборной Бразилии по футболу Жуниньо Паулиста заявил, что "Зенит" оказывал давление на нападающего Малкома и полузащитника Клаудиньо.

СпортФутболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФФутболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФЧитать подробнее

По его словам, эти игроки однажды покинули расположение национальной команды Бразилии из-за угроз "Зенита" расторгнуть с ними контракты.

"Руководство "Зенита" сильно давило на них, даже угрожало расторжениями контрактов. На них их оказывалось большое давление, но я был расстроен их решением отказаться от бразильской сборной", - приводит слова Паулисты Globo.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года "Зенит" отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии, которая готовилась к матчам на Кубок Америки. В результате футболисты были задействованы в матче "Зенита" в Лиге чемпионов. С тех пор оба игрока в сборную Бразилии не вызывались и соответственно не сыграли на ЧМ-2022 в Катаре.

Между тем, в начале 2023 года Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.

Бразилия футбол Зенит Клаудиньо Малком Жуниньо Паулиста
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина выбыла из турнира

Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина выбыла из турнира

Марио Фернандес проходит медосмотр в "Зените"

Футболист сборной России Далер Кузяев перешел во французский "Гавр"

Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"

Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"

Фигуристка Сотникова опровергла факт нарушения ею антидопинговых правил

Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Гонщик Red Bull Риккардо перешел в Alpha Tauri на правах аренды

Канадский хоккеист Лайпсик захотел получить российское гражданство

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });