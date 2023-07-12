"Црвена Звезда" выиграла международный футбольный турнир в Петербурге

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сербской "Црвены Звезды" победили турецкий "Фенербахче" в товарищеском турнире Кубок Pari Премьер в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Црвены Звезды".

В результате сербская команда выиграла три матча из трех и, набрав 9 очков, стала победителем турнира. Второе место (5 баллов) занял "Зенит". Третье место занимает "Фенербахче" (1), которому осталось провести матч с азербайджанским "Нефтчи" (0).

По регламенту турнира в случае ничейного результата в матче команды проводят серию пенальти, победитель в которой получает 2 очка, проигравший – 1.

"Зенит" ранее победил "Нефтчи" (3:1), проиграл "Црвене Звезде" (1:2) и по пенальти взял верх над "Фенербахче" (основное время – 0:0).