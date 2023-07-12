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Московское "Динамо" объявило о переходе поляка Шиманьского в "Фенербахче"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Принадлежавший "Динамо" полузащитник Себастиан Шиманьский продолжит карьеру в турецком "Фенербахче", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ФК "Динамо" Москва и турецкий "Фенербахче" достигли соглашения о трансфере польского полузащитника Себастиана Шиманьского", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим Себу за яркий период, проведённый в "Динамо", и большой вклад в завоевание бронзовых медалей сезона-2021/22! Желаем Шиманьскому успеха в новом клубе!" - отмечается в тексте обращения.

24-летний Шиманьский выступал за "Динамо" с 2019 по 2022 год. На его счету 85 матчей, в которых он забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.

Фенербахче Динамо футбол Себастиан Шиманьский
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