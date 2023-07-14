Президент "Зенита" заявил об отсутствии предложений по полузащитнику Клаудиньо

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев сообщил, что клубу не поступали обращения по возможному трансферу полузащитника Клаудиньо.

"У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фейки", - сказал Медведев, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

СМИ сообщали о том, что "Зенит" якобы отклонил предложение бразильского "Фламенго" о трансфере футболиста.

Олимпийский чемпион Клаудиньо выступает в "Зените" с 2021 года, стал в его составе двукратным чемпионом России. Вместе с соотечественником и партнером по команде Малкомом в 2023 году получил паспорт РФ.