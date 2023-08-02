Чемпион Медиалиги выбыл из Кубка России по футболу на старте турнира

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Команда "Родина Медиа" со счетом 0:3 проиграла вологодскому "Динамо" в 1/256 финала Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Москве.

В результате "Родина Медиа", действующий победитель Медиалиги, завершила выступление в нынешнем розыгрыше турнира.

Как и в прошлом сезоне, участники Кубка России разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Клубы элитного дивизиона проводят групповой этап, разделившись на четыре группы по четыре команды в каждой. По две лучшие выходят в плей-офф, третьи команды продолжают выступление в Пути регионов (в которой изначально играют клубы Первой и Второй лиг, а также любительские команды). Победители обеих сеток сыграют в решающем матче турнира.