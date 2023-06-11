Футбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА. Обобщение

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суперфинал розыгрыша Кубка России поставил точку в отечественном футбольном сезоне-2022/23. На стадионе "Лужники" в Москве столичный ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" и в восьмой раз стал обладателем трофея.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, что стало следствием точных ударов армейца Федора Чалова (32-я минута, с пенальти) и краснодарца Джона Кордобы (50). По ударам в серии пенальти ЦСКА победил со счетом 6:5, главным героем здесь оказался вратарь московского клуба Игорь Акинфеев, отразивший два пенальти. За всем этим наблюдали 53 425 болельщиков.

Стабильность имени Акинфеева

Теперь на счету Акинфеева 21 трофей. Это – на один меньше чем у ЦСКА в целом в российскую эпоху футбола. С Акинфеевым ЦСКА семь раз из восьми выиграл Кубок России, шесть раз – чемпионат России, семь раз – Суперкубок страны, один раз – Кубок УЕФА. При этом предыдущий титул датируется лишь 2018 годом, когда ЦСКА стал обладателем Суперкубка России. Чемпионом страны армейцы в последний раз становились в сезоне-2015/16, а Кубок до этого удалось завоевать в сезоне-2012/13.

ЦСКА стал обладателем трофея в год своего 100-летия, тем самым команда повторила историю с московским "Спартаком", который год назад выиграл аналогичный турнир также в свой вековой юбилей.

К выигрышу Кубка России команду привел главный тренер Владимир Федотов, вставший у руля ЦСКА летом прошлого года. Для 56-летнего специалиста это первый титул в карьере, не считая побед в дивизионах статуса ниже с другими командами.

В свою очередь, "Краснодар", дебютировавший в Российской премьер-лиге в сезоне-2011/12, к настоящему моменту не выиграл ни одного турнира. Лучшим достижением в чемпионате России является (трижды) "бронза". Также в сезоне-2013/14 команда дошла до финала Кубка страны, где уступила "Ростову".

Новый формат

В текущем сезоне Кубок России прошел по обновленному регламенту - команды были разделены на Путь РПЛ (здесь сначала был групповой этап, а затем плей-офф) и Путь регионов (начинался с матчей на выбывание, изначально в нем участвовали представители Первой и Второй лиг).

Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходили в полуфинал, проигравшие команды опускались в Путь регионов, где встречались с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России встретились победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Сыграют с "Зенитом" за Суперкубок

Помимо ЦСКА, триумфатором сезона в России стал петербургский "Зенит", в пятый раз подряд выигравший Российскую премьер-лигу. На этот раз он это сделал за четыре тура до финиша, а досрочное чемпионство совпало с победой над принципиальным соперником в лице "Спартака".

Сам "Спартак" стал бронзовым призером, что на фоне предыдущего сезона (десятое место) является в РПЛ прогрессом. На протяжении всего чемпионата команда шла в группе лидеров, имела шансы завоевать "серебро", но на финишной прямой подопечные Гильермо Абаскаля пропустили вперед тот же ЦСКА.

Этим летом "Зенит" и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России, встреча состоится в Казани 15 июля.

Рокировка с Первой лигой

Напрямую покинули РПЛ по итогам этого сезона подмосковные "Химки" и московское "Торпедо", финишировавшие на 15-м и 16-м местах соответственно. 14-я и 15-я команды – "Нижний Новгород" и воронежский "Факел" успешно сыграли в стыковых матчах с клубами Первой лиги и сохранили прописку в элитном дивизионе.

В свою очередь, возвращаются в РПЛ из Первой лиги казанский "Рубин" и калининградская "Балтика".

Лучшим бомбардиром РПЛ стал футболист "Зенита" Малком – 23 гола (2 – с пенальти), в тройку самых результативных также вошли спартаковец Квинси Промес, 20 (3) и армеец Федор Чалов, 19 (6).

Владимир Нардин