Лукашенко дал старт играм стран СНГ в Минске

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером официально открыл II Игры стран СНГ, которые проходят в Минске.

Церемония открытия проходит на "Минск-Арене" и транслируется в эфире белорусского телевидения.

Лукашенко заявил, что огонь Европейских игр, зажженный в Минске двумя годами ранее, не погас. "Он горит верой в олимпийские идеалы, истинную справедливость и спортивное братство. Он объединяет настоящих друзей, верных и надежных, - людей с железным характером. Он собрал нас вместе", - сказал президент.

II Игры стран СНГ проходят 4-14 августа в Белоруссии. Спортсмены 22 стран разыгрывают медали в 20 видах спорта. Среди участников игр заявлено 408 российских атлетов.

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам Игр, сообщает сайт Кремля.