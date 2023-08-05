Датский нападающий Расмус Хёйлунн перешел в "Манчестер Юнайтед"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в субботу объявил о подписании пятилетнего контракта с нападающим сборной Дании Расмусом Хёйлунном.

Как сообщается на сайте клуба, контракт предусматривает возможность продления сотрудничества на еще один сезон.

На счету двадцатилетнего Хёйлунна 27 голов в матчах в составе датского "Копенгагена", австрийского "Штурма" и итальянской "Аталанты", из них десять - за время игры в "Аталанте" в прошлом сезоне. Выступая за сборную Дании, Хёйлунн забил шесть голов в шести матчах.