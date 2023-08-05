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"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ
Тео Бонгонда ("Спартак")
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:1 обыграли казанский "Рубин" в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Спорт"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса МединыЧитать подробнее

На 19-й минуте встречи в Казани Тео Бонгонда вывел "Спартак" вперед, на 39-й Угочукву Иву сравнял счет.

На 59-й минуте счет стал 2:1 в пользу "Спартака", отличился Хесус Медина. Минутой ранее он вышел на замену и дебютировал в матчах за "Спартак" после перехода из столичного ЦСКА.

После этого в составе гостей отличились Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73).

"Спартак" набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу. Столько же баллов у идущего вторым "Краснодара", тот уступает по дополнительным показателям. "Рубин" - на 10-й позиции (2).

В параллельно шедшем матче "Оренбург" на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу". Здесь на 21-й минуте гол провел Андрей Егорычев, на 37-й (с пенальти) – Алексей Каштанов. На 7-й минуте в составе "Оренбурга" был удален Брайан Мансилья.

"Урал" занимает четвертую строчку, уступая по дополнительным показателям самарские "Крылья Советов" (по 7). "Оренбург" - на 12-м месте (1).

РПЛ Рубин Спартак Урал Оренбург
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