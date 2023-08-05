Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в США, победив украинку Костюк
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 18-е место, Костюк – 34-е.
Борьбу за выход в финал россиянка поведет с седьмой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.
Призовой фонд турнира – 780,637 тысяч долларов.