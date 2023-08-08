Российская фигуристка Самоделкина, получив гражданство Казахстана, не попала в сборную

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, однако в состав сборной страны не вошла, сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

"Федерация уже прокомментировала. Она (Софья Самоделкина) получила гражданство, но ее в составе сборной нет. Как гражданин страны она имеет право участвовать на мероприятиях, соревнованиях, начать заниматься. Есть своя процедура отбора, но сейчас такого вопроса на повестке не стоит", - сказал Оралов журналистам в кулуарах правительства во вторник.

4 августа Казахстанский союз конькобежцев сообщал, что не ходатайствовал о выступлениях Самоделкиной за сборную Казахстана. В пресс-службе отмечали, что гражданство спортсменка сменила самостоятельно.

Ранее ряд СМИ сообщил о смене гражданства Самоделкиной с российского на казахстанское в ускоренном порядке.