"Спартак" сыграет со сборной мира в память о футболисте Цымбаларе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ретро-матч между легендами "Спартака" и сборной мира, посвященный экс-футболисту сборной России Илье Цымбаларю, состоится в Москве. Об этом рассказал сын бывшего полузащитника "Спартака" Олег Цымбаларь.

"Проводилась очень долгая и плодотворная работа. Предварительно мы получили добро от ряда футболистов, которые выступят в составе сборной мира. На данный момент уже максимально финализируем все нюансы. Планируем провести встречу на (спартаковском стадионе) "Открытие Арене", - приводит слова Цымбаларя-младшего "Спорт-Экспресс".

"Адебайор, Канисарес, Морьентес, Кураньи, Малуда, Робсон дали согласие? Предварительно да. Сейчас наши переговоры в процессе финализации", - отметил сын Ильи Цымбаларя.

Илья Цымбаларь – шестикратный чемпион России в составе "Спартака". Он скончался в 2013 году на 45-м году жизни.