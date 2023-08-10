Трехкратный чемпион России по футболу приостановил карьеру

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Урала" решил сделать паузу в профессиональной карьере, сообщает пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба.

"Полузащитник Олег Шатов будет учиться на тренера. В связи с этим наш полузащитник приостановил контракт с "Уралом". Поскольку хроническая травма пока не позволяет игроку вернуться на поле, он решил потратить высвободившееся время на образование", - говорится в сообщении

"Желаем Олегу Шатову успехов в учёбе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской", - отметили в клубе.

33-летний Шатов вернулся в "Урал", цвета которого ранее защищал с 2007 по 2011 год, в феврале прошлого года. Значительная часть карьеры связана с петербургским "Зенитом", в составе которого он три раза выиграл чемпионат России, по два раза – Кубок и Суперкубок России.