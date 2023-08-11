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СМИ сообщили о согласии Захаряна перейти из "Динамо" в "Реал Сосьедад"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" договорился по условиям контракта с полузащитником московского "Динамо" Арсеном Захаряном, сообщает Mundo Deportivo.

Теперь испанской стороне осталось договориться о трансфере уже с "Динамо". Сообщается, что "Реал Сосьедад", за который в 90-х играл нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, готов заплатить за 20-летнего Захаряна 12 млн евро плюс бонусы.

Захарян мог покинуть "Динамо" еще в сентябре 2022 года, он был близок к переходу в английский "Челси". Однако трансфер не состоялся по техническим причинам. В июле 2023 года по неназванным причинам сорвался и переход Захаряна в итальянский "Лацио".

За основную команду "Динамо" Захарян провел 89 игр, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также на его счету семь матчей за сборную России, в том числе пять – в стартовом составе.

"Реал Сосьедад" предыдущий сезон завершил на четвертом месте в чемпионате Испании. "Динамо" в нынешнем чемпионате России занимает шестое место после трех туров.

Валерий Карпин футбол Реал Сосьедад Челси Лацио Арсен Захарян
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