Роберто Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии по футболу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федерация футбола Италии (FIGC) в воскресенье сообщила, что приняла заявление Роберто Манчини об уходе с поста главного тренера национальной команды.

На сайте FIGC уточняется, что заявление было получено накануне поздно вечером.

Федерация сообщила, что определится с новым наставником в ближайшее время.

Манчини руководил сборной Италии с мая 2018 года. С ним "Скуадра адзурра" летом 2021 года выиграла чемпионат Европы, но не смогла отобраться на ЧМ-2022. Также с Манчини итальянцы дважды брали "бронзу" Лиги наций УЕФА (2020/21, 2022/23 годов).