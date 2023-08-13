Поиск

Роберто Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии по футболу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федерация футбола Италии (FIGC) в воскресенье сообщила, что приняла заявление Роберто Манчини об уходе с поста главного тренера национальной команды.

На сайте FIGC уточняется, что заявление было получено накануне поздно вечером.

Федерация сообщила, что определится с новым наставником в ближайшее время.

Манчини руководил сборной Италии с мая 2018 года. С ним "Скуадра адзурра" летом 2021 года выиграла чемпионат Европы, но не смогла отобраться на ЧМ-2022. Также с Манчини итальянцы дважды брали "бронзу" Лиги наций УЕФА (2020/21, 2022/23 годов).

футбол Италия Роберто Манчини
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

Джошуа нокаутировал Хелениуса в поединке в Лондоне

Джошуа нокаутировал Хелениуса в поединке в Лондоне

"Краснодар" обыграл "Оренбург" и вышел в единоличные лидеры РПЛ

"Краснодар" обыграл "Оренбург" и вышел в единоличные лидеры РПЛ

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал игроком "Баварии"

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал игроком "Баварии"

Даниил Медведев выбыл из теннисного турнира Masters в Торонто

Самсонова обыграла Соболенко на турнире WTA-1000 в Монреале

Самсонова обыграла Соболенко на турнире WTA-1000 в Монреале

"Спартак" уступил "Уралу", впервые проиграв в сезоне

Футболист "Монако" заключен под стражу по делу об изнасиловании

Роналду оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии за христианский жест

Роналду оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии за христианский жест

СМИ сообщили о согласии Захаряна перейти из "Динамо" в "Реал Сосьедад"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });