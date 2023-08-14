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ФХР поддержит ЦСКА, попавшему под санкции ИИХФ

В КХЛ "Интерфаксу" заявили о необходимости провести юридическую оценку принятых ИИХФ решений

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России окажет поддержку московскому ЦСКА, которому Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) запретила на один сезон регистрировать новых игроков из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.

"ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете ИИХФ", - говорится в сообщении Федерации хоккея России.

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В Континентальной хоккейной лиге "Интерфаксу" заявили о необходимости провести юридическую оценку принятых ИИХФ решений.

"Принятое ИИХФ решение требует юридической экспертизы. КХЛ выступит с официальным заявлением по результатам изучения документов", - заявили агентству в пресс-службе лиги.

Ранее сообщалось, что согласно заключению ИИХФ, подписав контракт с московским ЦСКА Федотов нарушил трансферные правила, так как уже имел контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

8 июля ЦСКА сообщил о подписании контракта с 26-летним Федотовым, КХЛ признала соглашение легитимным.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

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