ЦСКА счел ангажированным решение ИИХФ по клубу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ЦСКА намерен оспаривать в международных судебных инстанциях решение Международной федерации по хоккею с шайбой запретить клубу регистрировать новых игроков в течении сезона из-за контракта вратаря Ивана Федорова, сообщает пресс-служба московского клуба.

"14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова. Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Федотов сейчас находится на сборах команды в Минске и готовится к старту чемпионата КХЛ.

"У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне", - отмечается в тексте заявлении.

Ранее сообщалось, что ИИХФ запретило ЦСКА сроком на один сезон регистрировать новых игроков, а Федотов отстранён на четыре месяца. Согласно заключению ИИХФ, подписав контракт с московским ЦСКА Федотов нарушил трансферные правила, так как уже имел контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

8 июля ЦСКА сообщил о подписании контракта с 26-летним Федотовым, КХЛ признала соглашение легитимным.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.