Поиск

ЦСКА счел ангажированным решение ИИХФ по клубу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ЦСКА намерен оспаривать в международных судебных инстанциях решение Международной федерации по хоккею с шайбой запретить клубу регистрировать новых игроков в течении сезона из-за контракта вратаря Ивана Федорова, сообщает пресс-служба московского клуба.

"14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова. Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Федотов сейчас находится на сборах команды в Минске и готовится к старту чемпионата КХЛ.

СпортМеждународная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяцаМеждународная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяцаЧитать подробнее

"У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне", - отмечается в тексте заявлении.

Ранее сообщалось, что ИИХФ запретило ЦСКА сроком на один сезон регистрировать новых игроков, а Федотов отстранён на четыре месяца. Согласно заключению ИИХФ, подписав контракт с московским ЦСКА Федотов нарушил трансферные правила, так как уже имел контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

8 июля ЦСКА сообщил о подписании контракта с 26-летним Федотовым, КХЛ признала соглашение легитимным.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

ИИХФ КХЛ ХК ЦСКА хоккей Филадельфия Флайерз Национальная хоккейная лига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Непомнящий выбыл из Кубка мира по шахматам

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

"Реал" арендовал у "Челси" вратаря Кепу

Четыре россиянина вошли в топ-10 крайних нападающих НХЛ

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

Джошуа нокаутировал Хелениуса в поединке в Лондоне

Джошуа нокаутировал Хелениуса в поединке в Лондоне

"Краснодар" обыграл "Оренбург" и вышел в единоличные лидеры РПЛ

"Краснодар" обыграл "Оренбург" и вышел в единоличные лидеры РПЛ

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал игроком "Баварии"

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал игроком "Баварии"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });