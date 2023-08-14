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Боровшийся с тяжелой болезнью хоккеист "Салавата" Амиров умер в 21 год

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Родион Амиров скончался от болезни на 22-м году жизни, сообщила пресс-служба уфимского "Салавата Юлаева".

"Два года назад Родиону Амирову был вынесен тяжелый и страшный диагноз – опухоль головного мозга. Начался самый тяжелый этап для нашего молодого воспитанника. Родион не думал о плохом, он оставался сильным человеком, проявляя стойкость и спокойствие. Родион продолжал жизнерадостно встречать дни, был настроен только на победу во всех своих делах", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что "на протяжении всех лет Родион Амиров оставался мужественным человеком".

"Все помнят его лучшие качества, улыбку, желание прийти на помощь в любой ситуации и умение поддержать партнера в любой момент", - подчеркивается в обращении.

"Мы выражаем огромную благодарность всем врачам, которые боролись за жизнь Родиона Амирова. Родион вопреки всем прогнозам сражался с тяжелым заболеванием в неравной борьбе до последнего момента. Огромная благодарность клубу "Торонто Мэйпл Лифс". Вместе было сделано все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Родиона и его семьи. Благодарим всю хоккейную общественность за постоянную поддержку Родиона Амирова в такой трудный период. Это было очень важной частью оказания помощи", - отметили в клубе.

"Покойся с миром, Родион! Мы всегда будем любить тебя и помнить твое мужество, стойкость, волю и добродушие…", - говорится в сообщении.

Амиров выступал за "Салават Юлаев" с 2019 года.

Салават Юлаев хоккей Родион Амиров
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