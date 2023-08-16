Первая ракетка России проиграла на старте турнира в США
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы Чехии Линды Носковой в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США).
Результат встречи – 2:6, 6:3, 6:1 в пользу Носковой.
Самсонова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место и является первой ракеткой России. Носкова – на 50-й строчке.
Ранее из турнира выбыли россиянки Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, во второй круг вышли Анастасия Потапова, Дарья Касаткина.
Призовой фонд турнира - более 2,78 млн долларов.