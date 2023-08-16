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Первая ракетка России проиграла на старте турнира в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы Чехии Линды Носковой в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

Результат встречи – 2:6, 6:3, 6:1 в пользу Носковой.

Самсонова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место и является первой ракеткой России. Носкова – на 50-й строчке.

Ранее из турнира выбыли россиянки Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, во второй круг вышли Анастасия Потапова, Дарья Касаткина.

Призовой фонд турнира - более 2,78 млн долларов.

Анастасия Павлюченкова Анастасия Потапова Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Екатерина Александрова теннис Людмила Самсонова
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