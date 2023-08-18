Прощание с хоккеистом Амировым пройдет 21 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с хоккеистом "Салавата Юлаева" состоится 21 августа на льду "Уфа-Арена", сообщатся на сайте клуба.

"Начало церемонии в 8:00 по уфимскому времени. Она продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно. Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка", - говорится в сообщении.

Амиров умер на 22-м году жизни 14 августа от тяжелой болезни, у него была диагностирована опухоль головного мозга.

Амиров выступал за "Салават Юлаев" с 2019 года.