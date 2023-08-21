Российский боксер Агрба назвал предстоящий бой с Хейни хорошим опытом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Серебряный призёр Европейских игр-2019 Харитон Агрба высоко отозвался о Ксолисани Ндонгени из ЮАР, с которым он проведет бой 26 августа на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове.

"Остались считанные дни до поединка в Серпухове — мне предстоит провести бой с очень опытным спортсменом из ЮАР, который может похвастаться и тем, что является бьющим боксёром. Также в его статистике особое внимание на себя обращает поединок с Девином Хейни. На мой взгляд, Ндонгени очень хорошо провел бой с Хейни, та встреча прошла всю дистанцию. До боя с Хейни у боксёра из ЮАР и вовсе не было поражений", - приводит слова спортсмена Федерация бокса России.

"Ндонгени очень нестандартный боксёр, его нужно опасаться. И в начале поединка мне нужно будет присмотреться к действиям южноафриканца. Для меня бой с Ндонгени — это очень хороший опыт. Я нахожусь в предвкушении этой встречи", - заявил Агрба.

Россиянин отметил, что к предстоящему бою готовился в Сочи в Международном центре бокса под руководством Эдуарда Кравцова.

"Подготовка прошла отлично, нахожусь в хорошей форме. В последний раз я боксировал в марте, и в моих выступлениях получилась небольшая пауза — у меня летом, к сожалению, отменился бой. Но я рад, что выступлю на таком громком турнире 26 августа. А далее при хорошем раскладе у меня запланирован поединок на 8 сентября в Челябинске. Но, повторюсь, сейчас все мои мысли связаны с боем в Серпухове. У меня максимально серьезный настрой, я нацелен на то, чтобы показать красивый бокс", - сказал Агрба.

Ранее Агрба выиграл все 11 боев на профессиональном ринге (семь – нокаутом). На счету Ндонгени – 31 победа (18 нокаутом) при трех поражениях.

Возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA" принципиальное противостояние двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпийских игр-2020 россиянина Муслима Гаджимагомедова и двукратного олимпийского чемпиона кубинца Хулио Сесара Ла Круса.