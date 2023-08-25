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Вратарь тер Штеген продлил контракт с "Барселоной" с отступными в 500 млн евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Голкипер Марк-Андре тер Штеген подписал новое соглашение с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2028 года. В нем указана сумма отступных за досрочный выкуп немецкого футболиста в размере 500 млн евро.

31-летний тер Штеген перешел в "Барселону" из немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах) в 2014 году. В составе каталонской команды он провел 379 официальных матчей, по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Испании, три раза – Суперкубок Испании, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

футбол Испания Барселона Марк-Андре тер Штеген
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